Mi nismo loši, barem na papiru

Samo 13,2 posto europskih patenata prijavile su žene, navodi se u studiji Europskog patentnog ureda (EPA). Ispitani su svi patenti prijavljeni kod EPA-e između 1978. i 2019. godine. Prema analizi Ureda, udio izumiteljica je proteklih desetljeća doduše porastao (krajem 70-ih godina prošlog stoljeća iznosio je samo dva posto), ali on i dalje ostaje malen. Osim toga, naglašava EPA, udio izumiteljica je daleko ispod broja znanstvenica i apsolventica prirodnih i inženjerskih znanosti. „Poticanje žena na području znanosti i inovacija je i dalje veliki izazov za Europu. Istodobno, to je ključni faktor za našu budućnost i konkurentnost”, kaže predsjednik EPA-e Antonio Campinos. Najveći udio izumiteljica u razdoblju od 2010. do 2019. godine bilježe Letonija (30,6 posto), Portugal (26,8), Hrvatska (25,8), Španjolska (23,2) i Litva (21,4). Deutsche Welle