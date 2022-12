O, Duše, krenulo ti malo nizbrdo

Oko ovih švedskih pseudo-metalaca se već podulje diže prašina, a najnovija jest Grammy kandidatura za najbolji metal act i pjesmu “Call me little sunshine”. Gledajući subjektivno, Ghost su momentalno metal bend onoliko ko i primjerice Europe, Def Leppard, Kiss, Doro i Divlje Jagode… Sve je to slatkasto i usiljeno goropadno sa ciljem pobuđivanja klasičnog mainstreama u kome se ne traže grube oscilacije, primjerice ako je veliki hit “Jump” Van Halen uspio iskoračiti iz heavy gabarita, tako istom i ovi kvazi opaki sotonistički metalci guraju ovakvu sročenu furku satkanu od čitavog niza provjerenih komercijalnih šablona i štoseva svako malo, barem ponekim riffom podsjećajući da su dio teške mašine, ali istom se ne uklapaju dovoljno autentično za nju. Pa, ako ste bili fan starog, mučnog Candlemass uzora na koji se Ghost priljepio, ovdje se ne nalazi niti trunčica tih ranijih faza… Terapija