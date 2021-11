U zagrebačkom pubu u ponedjeljak navečer održana je promocija novog vinila albuma ‘U po’ ure’, a tom je prigodom Tportal objavio razgovor s Gibonnijem. Otkrio je dosad ne toliko poznate detalje o sebi: prvi album koji je utjecao na njega je rock opera Jesus Chris Superstar, i to verzija s Ianom Gillanom i Joeom Cockerom na matrici Deep Purplea. Mene ne zanima koliko je tko kul, nego tko što ima reći, koliko je to dobro melodijski, koliko je to inventivno. Iznio je referencu kako su mnogi uspješni glazbenici postali bolji u solo vodama, iako su izašli iz popularnih bendova. Kad si dio benda, sve njegovo dobro, ali i sva njegova ograničenja postanu tvoji, sve postane tvoja prtljaga. Iako Osmi putnik nije bio nešto posebno uspješan, trebala mu je sloboda i da ne bude opterećen žanrom. Mogu si dopustiti da sam u 20. stoljeću, mogu se vratiti 50 godina unatrag. Kaže da su Jagger i Richards 60-ih godina tvrdili da neće još dugo, a svirali su s nekom dozom ludog entuzijazma i bez nekog posebnog plana.