Ponuda uključuje 2 noćenja za 2 osobe s polupansionom + gratis paket za 2 djece do 12 godina u dvokrevetnoj ili obiteljskoj sobi s pogledom na park ili more u Hotelu Omorika 3* rani check in i kasni check out sukladno raspoloživosti, wifi i parking. Udaljenost od plaže 100 m. Kućni ljubimci do 10 kg su dozvoljeni u hotelu bez nadoplate. Rok iskoristivosti: 24.4.2022. Više detalja na Ponudi dana.