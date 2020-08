Ako svijet ne promijeni svoj smjer do 2020. izlažemo se riziku klimatskim promjenama koje više nećemo moći zaustaviti, rekao je UN-ov glavni tajnik Antonio Guterres (ovdje cijeli govor, vrlo jednostavne i izravne rečenice, gotovo slogani). Naveo je kako su se ove godine klimatske promjene vidjele u toplinskim udarima, požarima, olujama i poplavama. Kaže on da svijet ima i alate i sposobnost za nošenje s klimatskim promjenama, no da su svjetski vođe “paralizirani”. Poručuje on i kako je glupost da je zaustavljanje klimatskih promjena skupo – “za svaki dolar potrošen na obnovu šuma vratit će se 30 dolara kroz ekonomsku korist i smanjenje siromaštva”.