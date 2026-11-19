Crni četvrtak za poslodavce
Globalni gejmerski fenomen: GTA 6 napokon je stigao i srušio sve rekorde
Nakon 13 godina iščekivanja, globalni fenomen GTA 6 napokon je stigao, izazvavši pravu ludnicu među igračima diljem svijeta i u Hrvatskoj koji su u ponoć odbrojavali sekunde kao za Novu godinu. Radnja u saveznoj državi Leonidi prati kriminalni par Luciju i Jasona u dosad najdetaljnijem otvorenom svijetu prepunom satire i realističnih interakcija. Iako igra na Metacriticu drži nevjerojatnu ocjenu 99, dio igrača negoduje zbog zaključavanja na 30 sličica u sekundi. 24 sata Prema podacima softverskih tvrtki za upravljanje osobljem, zahtjevi za godišnjim odmorom u Njemačkoj skočili su za 38 posto, a za korištenjem prekovremenih sati čak za 58 posto. Igra vrijedna više od milijardu dolara već je srušila rekorde prednarudžbi s deset milijuna prodanih primjeraka, dok se stvarni Miami privremeno pretvara u fiktivni Vice City. DW, Index
- Jedan od problema su oglasi u kojima se nudi ambalaža igre, ali bez samog sadržaja. Pojedini prodavači oglašavaju kutije u kojima nema ni fizičkog diska ni digitalnog koda za preuzimanje igre. Index
- Glavna priča trajat će oko 50 sati, dok bi za završetak svih aktivnosti i osvajanje svih trofeja moglo trebati više od 200 sati. Rockstar još nije službeno potvrdio te brojke, piše Metro. Index