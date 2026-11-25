Prema izvještaju Wellcome Global Monitor 2026, visoko povjerenje u znanost na globalnoj je razini palo s 43 posto u 2020. na 32 posto u 2025. godini. Među 140 zemalja najviše povjerenja iskazuju građani Španjolske (67,9 posto) i Finske (65,9 posto), dok je na začelju Togo (5,8 posto). Hrvatska se nalazi pri samom dnu Europe sa svega 12,4 posto ispitanika koji uvelike vjeruju znanosti, znatno iza Slovenije (49,4 posto). Istraživanje pokazuje da stav prema znanosti snažno ovisi o životnom standardu te povjerenju građana u državne institucije i zdravstveni sustav. Mreža