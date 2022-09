Rusi gube i na plinskom frontu

Odluka je donesena na temelju Plana intervencije a u cilju pravodobnog odgovora na moguće poremećaje u opskrbi plinom. S obzirom na agresiju na Ukrajinu osnovan je Krizni tim za praćenje sigurnosti opskrbe plinom koji je i predložio donošenje odluke, kažu u Ministarstvu gospodarstva i zaštite okoliša. Krizni tim je naložio da se skladišni kapaciteti moraju zapuniti sukladno krivulji punjenja do razine minimalne zapunjenosti skladišta PSP Okoli od 90 posto na početku ogrjevne sezone, do 1. studenog 2022. godine. Zakupci skladišnih kapaciteta dužni su kapacitete koje imaju ugovorene zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 posto kapaciteta, do 1. rujna 68 posto, do 1. listopada 74 posto i do 1. studenog 90 posto kapaciteta. N1