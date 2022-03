Žele nuditi sigurna iskustva

Recenzije su sastavni dio Google karata i mogu vam dobro poslužiti, pogotovo ako putujete. One prikazuju mišljenja drugih kupaca i omogućavaju vam da sami ocijenite neko mjesto nakon što ga posjetite. No ovaj mehanizam pregleda lako se može zloupotrijebiti, od umjetnog povećanja rejtinga tvrtke, preko “bombardiranja” zlonamjernim recenzijama do objave svih vrsta štetnih sadržaja. Kako bi se to spriječilo, tu u igru ulazi Googleov napredni sustav upravljanja recenzijama koji otkriva i zaustavlja zloupotrebe. Kombinirajući napredne značajke umjetne inteligencije s ljudima koji ručno pregledavaju lažne recenzije Google karata tvrtka pokušava ponuditi sigurno iskustvo unutar aplikacije. Onemogućio je milijun računa uključenih u lažne preglede Google karata i druge aktivnosti koje krše pravila, a ujedno su zaštitili 100.000 tvrtki nakon što su otkrili sumnjive aktivnosti.

BUG.hr