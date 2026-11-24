Google od siječnja 2027. počinje globalno uvoditi obaveznu provjeru identiteta Android developera, što će obuhvatiti i aplikacije instalirane izvan Google Playa na certificiranim uređajima. Sideloading time ne nestaje, ali postaje složeniji i sporiji: za neregistrirane aplikacije i njihova ažuriranja bit će potreban napredni postupak s 24-satnim čekanjem ili instalacija putem ADB-a. Cilj mjere je suzbijanje zlonamjernih i lažnih aplikacija, dok kritičari i zajednica otvorenog koda upozoravaju na smanjenje otvorenosti platforme. Za prosječne korisnike promjena će uglavnom biti neprimjetna, dok developere čeka obveza registracije. Bug