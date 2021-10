Psovka na mjestu

Ne bih da branim psovanje u javnom prostoru pa makar to bilo i u formi podcasta, ali piščev vulgarizam izrečen u kontekstu apsurdnog poređenja javnog medijskog servisa koji to odavno nije sa jednom privatnom televizijom koja se uz sve slabosti drži starog novinarskog pravila audiatur et altera pars (poslušajmo i drugu stranu), mnogo je više od psovke. To je poruka i svojevrstan oblik otpora. Liči to pomalo na onog anonimnog Beograđanina koji je centralnim gradskim ulicama kao znak protesta vozio kamion i na njemu toi-toi kabine na kojima je pisalo pokretna kancelarija Gorana Vesića (zamjenika gradonačelnika), aludirajući na Vesićevu pokretnu kancelariju koju je nedavno o trošku svih Beograđana instalirao na jednom kamionetu. Piše Goran Mišić za Al Jazeeru