Gospođica Marple ušla u američku javnu domenu: "Ubojstvo u župnom dvoru" bez autorskih prava - Monitor.hr
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Poirotova književna sestra

Gospođica Marple ušla u američku javnu domenu: “Ubojstvo u župnom dvoru” bez autorskih prava

Prvi roman o slavnoj detektivki Miss Marple, „Ubojstvo u župnom dvoru” Agathe Christie, ušao je u javnu domenu u SAD-u. Prema američkom zakonu, autorska prava na djela objavljena prije 1978. traju 95 godina, što znači da se ovaj klasik iz 1930. u Americi sada može slobodno koristiti, prilagođavati i objavljivati bez naknade. U Europi i ostatku svijeta prava traju 70 godina nakon autorove smrti, pa će cjelokupni opus Agathe Christie u europsku javnu domenu ući tek 2047. godine. Uz Miss Marple, slobodna su postala i djela Kafke, Faulknera i Hessea. Jutarnji


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Agatha Christie: Kraljica krimića i njezine tajne

Agatha Christie, najprevođenija autorica svijeta, ostaje enigma i pola stoljeća nakon smrti. Napisala je 74 romana, 15 zbirki priča i 16 drama, a poznata je po preciznoj strukturi i čestim upotrebama otrova, stečenim iskustvom u ljekarni. Privatno je bila sramežljiva i povučena, a misteriozni nestanak 1926. dodatno je učvrstio njezin status. Christie je brzo i disciplinirano stvarala priče, a putovanja Bliskim istokom nadahnula su romane poput Smrti na Nilu. Njene drame, posebice Mišolovka, i danas oduševljavaju publiku, dok njezin stil i dalje fascinira istraživače književnosti.  U intervjuu za BBC, snimljenom u njezinu stanu u Londonu, otkrila je da je upravo nekonvencionalno djetinjstvo potaknulo njezinu maštu. tportal

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