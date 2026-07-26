Poirotova književna sestra
Gospođica Marple ušla u američku javnu domenu: “Ubojstvo u župnom dvoru” bez autorskih prava
Prvi roman o slavnoj detektivki Miss Marple, „Ubojstvo u župnom dvoru” Agathe Christie, ušao je u javnu domenu u SAD-u. Prema američkom zakonu, autorska prava na djela objavljena prije 1978. traju 95 godina, što znači da se ovaj klasik iz 1930. u Americi sada može slobodno koristiti, prilagođavati i objavljivati bez naknade. U Europi i ostatku svijeta prava traju 70 godina nakon autorove smrti, pa će cjelokupni opus Agathe Christie u europsku javnu domenu ući tek 2047. godine. Uz Miss Marple, slobodna su postala i djela Kafke, Faulknera i Hessea. Jutarnji