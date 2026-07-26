Poirotova književna sestra

Agatha Christie, najprevođenija autorica svijeta, ostaje enigma i pola stoljeća nakon smrti. Napisala je 74 romana, 15 zbirki priča i 16 drama, a poznata je po preciznoj strukturi i čestim upotrebama otrova, stečenim iskustvom u ljekarni. Privatno je bila sramežljiva i povučena, a misteriozni nestanak 1926. dodatno je učvrstio njezin status. Christie je brzo i disciplinirano stvarala priče, a putovanja Bliskim istokom nadahnula su romane poput Smrti na Nilu. Njene drame, posebice Mišolovka, i danas oduševljavaju publiku, dok njezin stil i dalje fascinira istraživače književnosti. U intervjuu za BBC, snimljenom u njezinu stanu u Londonu, otkrila je da je upravo nekonvencionalno djetinjstvo potaknulo njezinu maštu. tportal