The Vinyl Factory donosi priču o čovjeku koji u svojoj kolekciji ima preko šest milijuna ploča. On se zove Zero Freitas, u šezdesetima je i živi u Sao Paolu. Svoju kolekciju vinila, najveću na svijetu, drži u posebnom skladištu. Plan mu je cijelu kolekciju učiniti dostupnom javnosti, napraviti arhivu koja se može i slušati.