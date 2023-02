Gladuju i smrzavaju se

Ekonomski analitičar Damir Novotny: Povijest ekonomskih kriza je pokazala da se svakih 10-ak godina dogodi kriza, to je izraženije u razvijenim zemljama, i da se nakon krize koja relativno kratko traje brzo dođe do oporavka. To se dogodilo ove godine, njemačka ekonomija se počela oporavljati već u proljeće 2021. od pada prošle godine. U 2020. je pad bio 6 posto, a ove godine će rast biti 6 posto, možda čak i više. Novi podaci pokazuju da se ekonomija nevjerojatno brzo oporavlja, imate snažan val potražnje koji se ne može zadovoljiti na tržištu EU-a. HRT…