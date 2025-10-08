Kad srce i mozak ne vole iznenađenja

Znanstvenici zagrebačkog laboratorija Genos u jednom od vodećih časopisa za kardiološke bolesti u svijetu Circulation Research objavili su rad koji ukazuje na povezanost glikana i rizika za nastanak kardioloških bolesti. Rečeno stručnim rječnikom utvrdili su da formiranje lezija u arterijama i subkliničkoj aterosklerozi korelira s nekim tipovima IgG glikozilacije, dok se jednostavnije može reći, po upalnoj teoriji starenja, da je ona posljedica sve veće osnovne razine upale u organizmu, a kako se upala u bilo kojem organu reflektira i na krv, glikani imaju veću moć mjerenja biološkog starenja cijelog organizma od drugih testova jer mogu predvidjeti bolesti vezane za starenje. U Hrvatskoj su već počeli prodavati GlycanAge test, a u lipnju počinju s globalnom promidžbenom kampanjom (test košta 5.500 kuna). T-Portal