Danas (14:00)

Kad srce i mozak ne vole iznenađenja

Gotovo svi srčani i moždani udari povezani su s četiri faktora rizika

Riječ je o visokom krvnom tlaku, povišenom kolesterolu, visokoj razini šećera u krvi te pušenju, bilo sadašnjem ili bivšem. Analiza je pokazala da je ova skupina faktora prethodila u čak 99 posto svih zabilježenih kardiovaskularnih događaja tijekom dugotrajnog istraživanja. ScienceAlert. Najčešći krivac je hipertenzija, prisutna kod više od 93 posto oboljelih. Znanstvenici poručuju da prevencija i kontrola tih promjenjivih rizika imaju daleko veći učinak od traženja „tajanstvenih“ uzroka bez jasne veze sa srčanim bolestima. Index


01.07. (23:00)

Zapalili joint, ugasili arteriju: znanost pokvarila zabavu

Kanabis udvostručuje rizik smrti od srčanih bolesti

Novo istraživanje u časopisu Heart otkriva da korištenje kanabisa udvostručuje rizik smrti od kardiovaskularnih bolesti. Analizom 24 studije s ukupno 200 milijuna ispitanika utvrđen je i 29 % veći rizik za akutni koronarni sindrom te 20 % veći rizik za moždani udar. Stručnjaci upozoravaju da je današnji kanabis jači i raznovrsniji, a percepcija sigurnosti – opasno nerealna. Preporučuju javnozdravstvene mjere poput onih za duhan: obeshrabrivanje, edukaciju i regulaciju, umjesto kriminalizacije. Bug

12.04.2024. (09:00)

Trčati za zdravljem

Bolovi u nogama i oticanje nogu mogu ukazivati na kardiovaskularne bolesti

Simptomi moždanog udara, koronarne bolesti srca i zatajenja srca mogu se pojaviti u nogama. Dva znaka upozorenja koja se ističu su bolovi u nogama i oticanje nogu. Stezanje i grčenje u listovima dok hodate mogu biti simptomi periferne arterijske bolesti, koja nastaje kada masne naslage začepe arterije izvan srca i tako smanjuje dotok krvi u tom dijelu tijela. Oticanje nogu je pak jedan od najčešćih znakova zatajenja srca prilikom čega jedna ili obje donje komore srca prestanu dobro pumpati krv. To dovodi do nakupljanja krvi u nogama, gležnjevima i stopalima što uzrokuje edem. Posljedica zatajenja srca je i oticanje u trbuhu. (N1)

11.08.2020. (11:35)

Kardiovaskularne bolesti odgovorne za približno 50 posto ukupne godišnje smrtnosti u Hrvatskoj

31.05.2018. (13:24)

Deset godina srca

Genosov test predviđa 10-godišnji rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti

Znanstvenici zagrebačkog laboratorija Genos u jednom od vodećih časopisa za kardiološke bolesti u svijetu Circulation Research objavili su rad koji ukazuje na povezanost glikana i rizika za nastanak kardioloških bolesti. Rečeno stručnim rječnikom utvrdili su da formiranje lezija u arterijama i subkliničkoj aterosklerozi korelira s nekim tipovima IgG glikozilacije, dok se jednostavnije može reći, po upalnoj teoriji starenja, da je ona posljedica sve veće osnovne razine upale u organizmu, a kako se upala u bilo kojem organu reflektira i na krv, glikani imaju veću moć mjerenja biološkog starenja cijelog organizma od drugih testova jer mogu predvidjeti bolesti vezane za starenje. U Hrvatskoj su već počeli prodavati GlycanAge test, a u lipnju počinju s globalnom promidžbenom kampanjom (test košta 5.500 kuna). T-Portal

29.07.2016. (07:00)

Color doppler vena nogu i mjerenje ABI indeksa za 300 kuna

Spriječite kardiovaskularne tegobe na vrijeme i obavite color dopplera vena nogu uz mjerenje ABI indeksa u Poliklinici Arista u centru Zagreba za 300 kuna umjesto 600 kuna. Ponuda je namijenjena svim osobama s rizicima za razvoj kardiovaskularnih bolesti, s povišenim krvnim tlakom, povišenim masnoćama, šećernom bolesti, metaboličkim sindromom i drugo. Ponuda dana…

20.09.2015. (16:42)

Mozak djeteta i srce starca

Ako imate 50 godina, visoki krvni tlak i pušite, vaše srce je staro 72 godine

Najnovije izvješće američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC), na temelju testiranja više od pola milijuna ljudi, zaključuje da je ljudsko srce uglavnom starije od kronološke dobi čovjeka koji ga nosi u prsima: prosječno za 7,8 godina kod muškaraca i 5,4 godine kod žena. Primjerice, 50-godišnjak koji puši, ima visoki krvni tlak i na granici je prekomjerne težine i debljine ima srčanu dob od 72 godine. Međutim, ako prestane pušiti i počne uzimati lijekove za tlak, može svoje srce pomladiti za čak 19 godina. Jutarnji