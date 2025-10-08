Kad srce i mozak ne vole iznenađenja
Gotovo svi srčani i moždani udari povezani su s četiri faktora rizika
Riječ je o visokom krvnom tlaku, povišenom kolesterolu, visokoj razini šećera u krvi te pušenju, bilo sadašnjem ili bivšem. Analiza je pokazala da je ova skupina faktora prethodila u čak 99 posto svih zabilježenih kardiovaskularnih događaja tijekom dugotrajnog istraživanja. ScienceAlert. Najčešći krivac je hipertenzija, prisutna kod više od 93 posto oboljelih. Znanstvenici poručuju da prevencija i kontrola tih promjenjivih rizika imaju daleko veći učinak od traženja „tajanstvenih“ uzroka bez jasne veze sa srčanim bolestima. Index