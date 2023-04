Koja je to bila buzara!

Gotovo 3,5 tone dagnji na uzgajalištu u Malostonskom zaljevu orade su uništile u samo jednoj noći. Problem je to s kojim se školjkari toga područja muče već godinama, ali rijetko se događa ovolika šteta. Školjkare muči i što teško dolaze do traženih državnih potpora u slučaju takvih velikih gubitaka u uzgoju. Malostonskog školjkara Jakšu Mekišića je, pri obilasku uzgajališta, zatekao šokantan prizor. Tijekom noći orada mu je uništila gotovo petinu uroda dagnji – 230 pergolara s po 15 do 18 kilograma na svakome. “Ovaj jedan red nosi oko 3,5 tone dagnji. Konzumnih, koje su trebale sad u svibnju ići u prodaju. Sve je već bilo dogovoreno. Meni je najveća šteta to što ja sad nemam što prodati”, kaže Mekišić. HRT