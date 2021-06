Ništa mi neće ovaj dan pokvarit

Pandemija je pokazala kako kombinacija dobrih namjera, straha, nesputane etatističke mašte i tragedije iscrpljivanja javnih resursa može pretvoriti državu blagostanja u diktaturu blagostanja. S povećanjem brzine i lakoće uvođenja intervencija, u diktaturama blagostanja treba očekivati sve više zabrana koje se uvode bez provjera i razmatranja negativnih eksternalija i nenamjeravanih posljedica… Nisam preveliki optimist u pogledu sposobnosti ljudi da o ovoj temi razmišljaju i raspravljaju racionalno. Najbolja rješenja nalazila su se negdje između crvenog i crnog (recimo da je crveno bio „prirodni imunitet“, a crno „savršeni lockdown“), no kako to uvijek biva u vremenima dubokih društvenih podjela, bilo je premalo onih koji su pokušali tražiti optimalnu stazu između dviju krajnosti. I to je ono što najviše brine i što otvara vrata novim, neslućenim formama diktature. Piše Velimir Šonje za Ekonomski lab