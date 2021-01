Ministri dobre volje

Ljudi već sada žive mjesec dana u kontejnerima. Jutros je bilo 0 stupnjeva. Vi i ja imali smo sreću da se probudimo u toplom domu, odemo u kupaonicu i obavimo toaletu. 150 Siščana nije imalo tu sreću jer žive u kontejnerima i na toaletu odlaze u sanitarni čvor koji je udaljen 3 ili 4 metra. To je preživljavanje, to nije život – gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček rekla je danas kod Stankovića. Smatra da je izjava Ministarstva kako će obnova u najboljem slučaju početi na ljeto potpuno neprihvatljiva. Na pitanje smatra li da Zakon o obnovi treba vezati sa Zakonom o HGK, rekla je kako misli da je to nešto najogavnije što je Andrej Plenković mogao napraviti. HRT