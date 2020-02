Najviše od čukunbabe

Jutarnji je posjetio načelnika Kalnika Mladena Kešera (SDP) jer je u imovinskoj kartici upisao da posjeduje 279 nekretnina – upisivao ih dva dana – a kaže da ih je stekao “nasljednom linijom, od Marije Terezije do danas, od kad se, vjerujem, nisu mijenjale zemljišne knjige niti se radile katastarske izmjere”. Rekao im je da 250 od tih nekretnina poklanja Ministarstvu pravosuđa, Državnom zavodu za geodeziju i medijima, samo ako se uspiju upisati u zemljišne knjige kao vlasnici – “tko zna koliko se vlasnika od pradjeda do danas promijenilo nad kojom od spornih čestica, ali one su ‘moje'”. Novinarki RTL-a tkđ. poklonio jednu česticu – pod uvjetom da se upiše na nju.