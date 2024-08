Sad može i dvije kuglice sladoleda

Andrej je promatrao svu tu hrpu turista na rivi. Sinoć mu je jedan susjed objašnjavao koliko se zbog tih turista zagađuje more. Domaći stalno ribaju apartmane wc sanitarom da ih očiste za nove turiste. Onda taj wc sanitar i ostale kemikalije za čišćenje apartmana odlaze u more. Da, nema sumnje da turisti zagađuju ove lijepe dalmatinske otoke. Ali on tu ništa ne može poduzeti. Tko bi bez njih punio državni proračun? Dalmatinci se bogate od turizma, a on i njegovi ministri godinama imaju istu plaću. Toliko puno rade. Svakodnevno trpe napade i uvrede novinara, a plaća im je koliko ovdje u Dalmaciji neki obični iznajmljivač apartmana zaradi za tjedan. ‘’E, pa ne može to tako. To nije pošteno!’’ u sebi je gnjevno izustio Andrej. I sad su se svi digli na noge kad je napokon, nakon godina i godina otkidanja od usta, napokon odlučio udariti šakom o stol i podići ministrima i sebi plaću. Kakav nezahvalan narod, kakve sitne duše koje protiv njega i Vlade prolijevaju žuč i crnilo u komentarima pod člancima na internetu… Nacionalna groupie