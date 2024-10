Neugodnjak

Hrpa znanstvenika iz cijeloga svijeta bila je smještena u supetarskom rizortu. Njima sam se uvalio na tematsku večeru “Ekološki uzgojena janjetina i povrće na žaru”. Bila mi je to posljednja večera. Barem u ovom rizortu. Na večeri se pojavio i znanstvenik i novi kandidat za predsjednika Hrvatske Dragan Primorac. On je i organizirao ovaj znanstveni skup na Braču pod nazivom “Genetsko podrijetlo Hrvata”. Zapiljio se u moju narukvicu kao da je želi zapaliti X zrakom iz svog robotskog pogleda. Da, Primorac mi je izgledao kao robot preko kojega su vanzemaljci navukli kožu i kosu i sada ga preko HDZ-a žele instalirati za predsjednika Hrvatske da nas totalno imaju pod kontrolom. Dejvid Ajk ima pravo, gmazovi iz svemira potpuno će zavladati Zemaljskom kuglom. Već su itekako počeli. Jer da je Primorac običan čovjek sigurno ne bi uspio tako brzo primijetiti da je rizort narukvica na mojoj ruci lažna. Kada bi to već i primijetio sigurno me ne bi, da je čovjek, tako hladnokrvno izložio javnom preziru. Nacionalna groupie u novoj zgodi.