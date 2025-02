Samo da te ne legitimiraju tamo, crni Pavle

Deset dana bojkotirao sam trgovine, trgovačke lance. Ni centa nisam potrošio u deset dana. Grebao sam se za jelo kod kolega novinara. Čak sam jednom prilikom iz Bandićevih vrtova na Cvjetnom ukrao desetak krumpira i ispekao ih na vatri, sretan što me moj Milan i nakon smrti hrani hranom iz svojih rajskih vrtova. Bojkot trgovina izvrsna je prilika da mi na računu ostaje nedirnuta moja plaća od Nacionala. Ako u bojkotu izdržim do ljeta, imat ću lijepi imetak na računu. Ali onda moram paziti da sve to što sam uštedio ne potrošim na ljetovanju u Dalmaciji, da se pohlepni Dalmoši na kraju ne bi okoristili mojim bojkotom trgovina… Kaže Svirac u novoj zgodi kako je nabasao na ministra Šušnjara, koji mu je dao sto eura da mu kupi kiflice (jer je nezgodno pod bojkot ići u trgovinu): Ušao sam u dućan. Prodavačice su me gledale s neskrivenim prezirom. Šta im sad ja idiot radim nepotreban posao na dan kad su bile uvjerene da će se odmarat od ikakvog posla.