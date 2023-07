Gazda bi sve to učinio kako treba

U novoj zgodi Svirac je bio na književnim salonu u knjižari Vuković Runjić gdje se pilo domaće vino uz voće i diskutiralo o književnosti. Milana nam je otkrila i to da je Platon u dokolici smislio da su žene i muškarci dvije polovice jedne duše i da se duša smiri kad nađe drugu polovicu. Sve žene u u prostoriji su se na to hijenski zacerekale. Naravno da nijedna žena ne vjeruje u to sranje. Samo mi muške budale. Ja sam se čitav život nadao da ću naći tu svoju žensku polovicu, a sad sam shvatio da mogu bit sretan ako nađem dobro pečenu svinjsku polovicu. Uz vino, pojeo sam i desetak čokoladnih kuglica, slatko navodno ubija depresiju. Pomislio sam kako ne bi bilo loše da zavedem neku od ovih starijih žena na salonu i da mi one kuhaju, peru, financiraju me. Jebeš ljubav i Platona. Ali previše sam se natrpao čokolade i vina i svejedno pohitao na predstavu u HNK.