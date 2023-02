Ovaj će rat trajati jako dugo

Facebook će do 2100., čak i ako rast broja korisnika stane, imati 1,4 milijardu preminulih korisnika, dok bi do 2070. broj mrtvih mogao premašiti broj živih. Ako se današnji rast nastavi broj mrtvih korisnika do kraja stoljeća bit će 4,9 milijardi. Očekuje se da će za nekoliko desetljeća zanimanje digitalnog pogrebnika postati puno aktualnije nego danas, kad će profesionalci skupljati podatke o preminulima i prodavati ih rodbini preminule osobe, piše Guardian.