Sportski život nastavlja se i van terena

Nekadašnji nogometaš Hajduka prije 38 godina morao je prekinuti uspješnu nogometnu karijeru (i to s 26 godina), a dotad je živio za nogomet. Poručio je mladim nogometašima da ne žure jako mladi s odlaskom u inozemstvo, a u prilog tomu navodi kako nijedan koji je s 15 ili 16 godina otišao nije uspio. Istaknuo je kako je dobro da se djeca bave sportom radi procesa socijalizacije i prihvaćanja grupe, da se razbijaju kompleksi i dobiva samopouzdanje koje je jako bitno. Istaknuo je kako je njegov put bio strahovito brz kad se govori o napredovanju u nogometnom smislu. U obitelji je nažalost i bolesti i smrti, ali to jednostavno prihvatiš. Tako i s prekidom nogometne karijere. Nikad se nisam pitao zašto se to meni dogodilo. HRT