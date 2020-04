A i sad rade samo stranci - kauflandi, lidli, konzumi, bauhausi...

“Činjenica je da u RH postoji tržišna država – ako se smanji PDV nemamo pravo tražiti od prodavača da za taj iznos smanji cijenu. Ako smanjite PDV, to je jasan signal stranoj konkurenciji da još više dolazi u Hrvatsku. Kako je hrvatsko gospodarstvo inferiorno vjerojatno će doći do smanjenja radnih mjesta… Porezni sistem mora poštivati ciljeve nacionalnog gospodarstva. Ako govorim o porezu, govorim o tečaju nacionalne valute i o kamati. PDV je porez budućnosti zato jer tržišnu državu karakterizira njezin suverenitet na njezinom području, a EU to želi izmijeniti. Gospodo, umjesto smanjenja PDV-a sa 25 na 24% – povećajte neoporezivi dio dohotka“, poručuje vladi profesor Guste Santini. HRT