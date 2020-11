Svaki život štititi ravnopravno

Coumo se žestoko i konkretno suprotstavio Trumpovom planu distribucije cjepiva preko zdravstvenih ustanova, jer ga ocjenjuje rasističkim i neravnopravnim, jer neće doći do mnogih koji nemaju zdravstveno osiguranje, a to su većinom obojeni i siromašni.

‘We’re not going to make the same mistake again’ — Gov. Cuomo fired back at Trump while ensuring that Black, brown, and poor communities will have vaccine access pic.twitter.com/FT5XO4MTwe

