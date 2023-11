Dućan ne radi

Visoki upravni sud presudio je da Croatia Records više ne smije raspolagati fonogramima snimljenima prije 1993., odnosno prije privatizacije bivšeg Jugotona, piše Jutarnji. Riječ je o fonogramima, odnosno originalnim prvim snimkama, izvođača kao što su Azra, Bijelo Dugme i Novi Fosili… Branimir Johnny Štulić godinama je prozivao Croatia Records zbog neovlaštenog korištenja njegovih snimki, pozivajući se pritom na autorska prava. Sve je nelegalno. Ja mislim da je najbolje vratiti svakom svoje. Cijela ta industrija, kako oni to zovu, muzička industrija, to je sve bazirano na izvlačenju kapitala, to je reket – kaže Johnny. Index…