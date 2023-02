Originalna "čestitka" Putinu

Hakerska skupina CH01 godišnjicu invazije na Ukrajinu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu “čestitala” je uništenjem brojnih ruskih internetskih stranica. Sadržaj napadnutih stranica hakeri su zamijenili snimkom Kremlja u plamenu. Video sadrži i QR kod koji vodi na kanal na Telegramu – koji je u Rusiji jako popularan – na kojem su hakeri objavili poruku u kojoj ponosno preuzimaju odgovornost za napad. Također, u svojoj poruci naglašavaju da su njihovi napadi na ruske web stranice politički motivirani. “U znak solidarnosti s cijelim civiliziranim svijetom i u cilju obnove pravde hakerska skupina CH01 na godišnjicu terorističke invazije Rusije na neovisnu Ukrajinu objavljuje rat totalitarnom, idiotskom i zločinačkom Putinovom režimu”, poručili su. Jutarnji

The oracle says that all evil will loose and all good will live forever. we are CH01 hacker group, on behalf of all free world, will fight against putintrrorist and all dictators.

Let the prophecy come true#CH01 #putinterorist #oracle #prophecy #cyberwar #freedom pic.twitter.com/1sKfkMqmXB

— CH01 (@_CH_01_) February 24, 2023