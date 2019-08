Hatzivelkos: Novi oblik pljačke (A1)

…tek na kraju trećeg poglavlja uleti mala bomba: “Kako bismo pratili trendove… bla-bla…, od 1. rujna ove godine svi će naši postojeći i novi korisnici fiksnih paketa na računu imati iskazanu stavku Pristup uslugama fiksne mreže u iznosu od 20 kn…” Ček’ malo. Jel’ to oni meni pišu kako će mi povećati mjesečni račun za 20 kn. Tek tako usred ugovora? Ne budi lijen, nazovem ja njih. I da, od 1. rujna, dakle od računa koji dolazi u listopadu, svi će računi za fiksne mreže biti uvećani za 20 kn. Majstori su se sjetili krajem srpnja poslati obavijest korisnicima da će im od rujna pa nadalje svaki mjesec uzeti 20 kuna više. Zato jer bi to oni tako. A ti, ako ti ne paše, reagiraj u kolovozu. Ako uopće pročitaš to pisamce u tom mjesecu – piše Aleksandar Hatzivelkos na svom blogu. Danas je 15.8., još 15 dana za raskid ugovora.