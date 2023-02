Mrga velikog srca

Nakon zadnjeg nastupa u Zagrebu 2016. i zatim otkazane turneje nekoliko godina kasnije zbog pandemije Covida, Henry Rollins dočepao se napokon svoje zagrebačke publike u Tvornici. Henry je nadomak 62., a polovicu publike činila je njegova generacija. Potekavši iz obitelji alkoholičara i uz očuha seksualnog predatora, prošao je mnogo u životu i naučio još više o sebi, svijetu, ljudima. Punkerski bunt protiv establišmenta, utjecaj politike na malog čovjeka, Henry je ovom prilikom pretočio u riječi, ne štedeći nikoga. Upoznali smo čovjeka čije lude odluke vode u jednako lude situacije i odaju pustinjaka koji svoje pustinjaštvo brani gradnjom tvrđave u epizodama OKP-a, a zatim nas je jednakom lakoćom prošetao kroz priču o smrti, neimaštini i patnji. On je punk-propovjednik snažnog nastupa koji promišlja nastup do detalja, no uspijeva ostaviti dojam spontanosti. Bio je ovo nastup za one koji vole izazivati svoje moždane vijuge i emocije brzom izmjenog negativnog i pozitivnog. Sound Guardian