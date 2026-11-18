Hrvatska elektroprivreda pokrenula je postupak nabave vrijedan 480 milijuna eura bez PDV-a za gradnju hidroenergetskog sustava Kosinj u Liki. Projekt obuhvaća akumulacijsko jezero površine 11,45 četvornih kilometara, tri nasute brane, novu hidroelektranu Kosinj te rekonstrukciju HE Sklope. Cilj je bolje korištenje potencijala rijeke Like, regulacija poplave i povećanje energetske snage. Izvođenje radova planirano je na razdoblje od šest godina, uz rok za predaju zahtjeva za sudjelovanje do 1. ožujka 2027. godine. HEP je zadužen za isejavanje stanovništva s prostora akumulacije. Ideja o dogradnji sustava Senj pojavila se osamdesetih godina prošlog stoljeća. Jutarnji