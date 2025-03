Fućkaš akademije, probaj radije život

Veliki bavarski redatelj Werner Herzog ovaj tjedan objavljuje dva dokumentarca, od kojih jedan pokriva stvaranje, a drugi destrukciju. Dakle, u Lo And Behold, Reveries Of The Connected World dokumentarist govori o Internetu čiji početak uspoređuje s Velikim praskom i vidi moguće apokaliptične posljedice, dok Internet sam opisuje kao darvinski svemir, divljačko carstvo koje nam je i sluga i gospodar (trailer). Za Into The Inferno (trailer) obišao je šest vulkana diljem svijeta, snimajući ne samo ovu prirodnu pojavu nego i ljude što žive oko njih i kompleksne filozofije tih društava utemeljene na vulkanima. Guardian