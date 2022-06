Tema „Papa Pio XII. i nacionalsocijalistički režim” bogatija je za još jedno poglavlje: američki povjesničar David Kertzer upravo je objavio knjigu “The Pope at War: The Secret History of Pius XII, Mussolini and Hitler” („Papa u ratu: tajna povijest Pija XII., Mussolinija i Hitlera”). Već uoči izlaska te knjige veliku je pozornost izazvala Ketzerova tvrdnja da je papa Pio XII. nedugo nakon što je izabran 11. svibnja 1939. na inicijativu Adolfa Hitlera vodio neslužbene pregovore o novom, boljem odnosu između Vatikana i Trećeg Reicha. (…) Vojvoda Philipp von Hessen njegovao je vrlo osobne odnose s Hitlerom i Hermannom Göringom. Budući da su mu u Rimu sva vrata bila otvorena preko njegove supruge Mafalde, kćeri talijanskog kralja Viktora Emanuela III., njemački diktator ga je rado koristio kao posrednika u kontaktima s talijanskim diktatorom Benitom Mussolinijem. Vojvodina je zadaća bila održavanje stabilnih odnosa s Italijom, ali i s Vatikanom. Deutsche Welle