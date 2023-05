Hotel Lišanj 4* se sastoji od 168 ukusno uređenih soba. Eklektična mješavina povijesne obnove i sadržaja orjentiranih na djecu čini idealnu kombinaciju za svaki obiteljski odmor. Ponuda uključuje 2 noćenja s ALL INCLUSIVE LIGHT uslugom (doručak, ručak i večera s uključenim pićem iz šankomata uz obroke) za 2 odrasle osobe + dijete do 11,99 godina i dijete do 2,99 godina u Klasičnoj dvokrevetnoj sobi s dodatnim ležajem ili troje djece u obiteljskoj sobi. Cijene variraju od 309 do 409 eura zavisno koliko vas je i ako birate animacijski program. Termini su od 19.5. – 8.6. Više detalja pogledajte ovdje.