"Nisam ovdje zbog sebe nego zbog ljudi"

SDP i MOST dogovorili su se da Božo Petrov bude premijer, a Zoran Milanović predsjednik Sabora, rekao je HSU-ov Silvano Hrelja. Mostov Ivan Lovrinović podsjeća da HDZ ima vremena do danas u 16 sati da se vrati u pregovore, dok bivša premijerka Jadranka Kosor ocjenuje da se “koalicije pripremaju za nove izbore, ali Božo Petrov to do kraja ne razumije”.