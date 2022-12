Trijumf Zlatka Burića

“Osjećaj je nadrealan. Bio sam zbunjen te sam održao pomalo nesuvisli govor. Nisam vjerovao da ću dobiti nagradu”, kaže prvi hrvatski glumac dobitnik europskog Oscara. “Da, da, proslavili smo naše krajeve, ali hrvatska nogometna reprezentacija nema podijeljeni identitet” rekao je Zlatko Burić (69) nakon dodjele nagrada Europske filmske akademije. “Ovdje se ipak radi o malo kompliciranijem i razlomljenijem identitetu”, nastavlja Burić referirajući se na to da je on hrvatski glumac s danskom adresom ili, kako kaže, “hrvatski glumac s pola ogledala usred mozga koje je dansko”. “Imam poštovanje prema ovoj nagradi, treba braniti europski film, to je borba kao i prvenstvo u nogometu, protiv anglosaksonske produkcije koja je užasno moćna kako znamo. Važno je da ovakve nagrade doprinesu većoj brojci ljudi u kinima”, zaključuje Burić. Jutarnji