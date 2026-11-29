Najpopularniji su likeri kod 37 posto udjela onih koji vole žestice, međutim rakiji je jako porasla popularnost te je sada s osam postotnim rastom – 31 posto je onih koji najčešće piju to piće. Slijede džin i viski s 11 posto, votka sa sedam posto te rum s tri posto udjela. Svaki dvadeseti ispitanik kaže da ih konzumira svakodnevno, pri čemu je tih pet posto značajno više od dva posto iz 2021. godine. U porastu je i broj onih koji jaka alkoholna pića piju nekoliko puta tjedno i to za četiri posto, na 20 posto, dok jednom tjedno tu kategoriju konzumira 18 posto ispitanih te je njih šest posto manje, rezultati su istraživanja magazina Ja TRGOVAC. N1