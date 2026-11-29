Kozmetika za lepršavi hod i sjaj u očima
Hrvati godišnje u maloprodaji kupe otprilike 18 milijuna litara žestica
Što je u prosjeku 50 tisuća litara dnevno. Žestice konzumira čak 52 posto punoljetnih građana, od čega 25 posto gotovo svakodnevno, piše Danica, prenoseći istraživanje mjesečnika Ja trgovac i agencije Hendal. Likere danas pije 28 posto ljudi, a rakiju 26 posto, što je manje nego prije tri godine. Najveći rast ostvario je viski: njegov udio povećao se s 10 na 16 posto. Votka je pak porasla sa sedam na 11 posto.