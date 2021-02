Jedni jedu meso, drugi zelje, zajedno jedemo sarmu

Hrvati u bankama drže oko 322 milijarde kuna ušteđevine. To su dva godišnja državna proračuna. Sami građani, bez pravnih osoba, u bankama imaju više od 220 milijardi kuna depozita. 85 posto kućanstava, prema lanjskom istraživanju HNB-a, posjeduje vlastiti stan ili kuću. U Švicarskoj je takvih manje od 50 posto. Štediša imamo gotovo tri milijuna. Više od polovice ušteđevine posjeduje tek 2,5 posto vlasnika računa. Više od 50.000 građana u bankama ima štednju veću od milijun kuna. No, više od 40 posto iznosa ušteđevine drži relativno mali broj ljudi. Velika većina građana ima do 5.000 kuna ušteđevine. Brdo zanimljivih podataka donosi Večernji list.