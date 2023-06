Ali nije upoznala Jacka i Rose

Novi Titanic, projekt australskog milijardera Clivea Palmera i njegove tvrtke Blue Star Line težak 500 milijuna eura, bit će gotovo identičan izvornom brodu, no uz modernu opremu imat će i više čamaca za spašavanje (pa će valjda stati i Jack). Isplovljavanje se planira za 2018., no ne iz Southamptona u New York, već iz kineskog Jiangsua u Dubai. Independent