Događa se jedno sagorijevanje, gdje smo prošli fazu od akutnog stresa do kroničnog i sad smo se iscrpili i u toj iscrpljenosti smo se jako demoralizirali, praktički imamo određene simptome. Najčešće su to simptomi gubitka volje, energije, motivacije, poremećaji spavanja, slabe koncentracije, osjećaj jednog mentalnog umora, kaže doktorica Petrana Brečić, ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče. Dodaje da korištenje lijekova za smirenje “silno raste” te upozorava ljude na anksiolitike i antidepresive što može dovesti do ovisnosti. HRT