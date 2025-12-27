Hrvatska dopušta višednevnu pucnjavu pirotehnike. Udruge traže stroži zakon - Monitor.hr
Mir i dobro, ali uz topovski udar

Hrvatska dopušta višednevnu pucnjavu pirotehnike. Udruge traže stroži zakon

U Hrvatskoj su od 27. prosinca ponovno na snazi “dani pirotehnike”, tijekom kojih je dopuštena buka danju i noću, iako bi isto ponašanje ostatak godine bilo prekršaj. Udruga Prijatelji životinja upozorava da zabrana petardi nema smisla dok je druga, jednako opasna pirotehnika dopuštena. Ističu ozljede djece, strah i stradavanje životinja te kritiziraju neučinkovitost zakona i policijskih akcija. Predlažu potpunu zabranu bučne pirotehnike, ukidanje “dana pirotehnike” i strožu odgovornost roditelja. Index… što mislite o pirotehnici i zahtjevu udruge možete komentirati na Forumu


