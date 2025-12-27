Mir i dobro, ali uz topovski udar

Od 27. prosinca do 1. siječnja dopuštena je uporaba pirotehnike II. i III. razreda, ali samo za punoljetne osobe. Petarde i redenici kategorije F2 i F3 zabranjeni su za osobnu uporabu. Policija kroz akciju “Mir i dobro” upozorava na rizike: ozljede, uznemiravanje ljudi i životinja te moguće štete. Preporučuje se oprez, korištenje isključivo ovlaštenih proizvoda na otvorenom te nikako pod utjecajem alkohola. Djecu poučite sigurnosti i ne eksperimentirajte. Blagdane obilježimo dostojanstveno, bez nepotrebne buke i rizika za zdravlje. Kazne za prekršaje su visoke – od od 660 do 4000 eura. Zgradonačelnik