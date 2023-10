Još jedan hladan tuš

Wales je u Cardiffu slavio golovima Wilsona u 47. i 60. minuti dok je Hrvatskoj nadu vratio Pašalić u 75. minuti. Hrvatska do kraja kvalifikacija igra s Latvijom i Armenijom, ali više ne odlučuje sama o sebi jer je Turska pobijedila Latviju. Dalić je nakon poraza od Turske promijenio sastav za ovu utakmicu i od prve minute krenuo je s Majerom na lijevom krilu, Vidom umjesto Šutala te Juranovićem na desnom beku. No, baš ništa se nije promijenilo u igri Hrvatske u odnosu na utakmicu s Turskom. Dapače, izgledala je još slabije. Index Hrvatska je sada ugrozila i direktan plasman na Europsko prvenstvo. Turska je vodeća sa 16 bodova. Dalićev sastav ima 10 bodova, kao i Wales, a obje reprezentacije do kraja kvalifikacija moraju odigrati dvije utakmice. Zlatko Dalić je preuzeo odgovornost za poraz (Index)