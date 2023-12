Njihovo smeće, naš problem

Inspekcija Ministarstva okoliša prošle je godine zaprimila dvije prijave zbog nezakonitog postupanja s otpadom na odlagalištu Vučje brdo u Planom kod Trogira, a zanimljivo je da ih je pozvao sam voditelj odlagališta Jakov Brkan, zbog čega ga je tadašnji šef Holdinga Zlatko Rožić suspendirao. “Prije je bilo dosta požara velikih razmjera. Opožarene površine su bile ogromne. Počeo sam sređivati deponij, no ubrzo dolazi do problema jer mi se na deponij pokušava ilegalno unijeti azbest. Upozorio sam Upravu, no sve se ponovilo. Suspendiran sam jer sam se borio protiv opasnog otpada kako se deponij ne bi zapalio”, rekao je Brkan Indexu.