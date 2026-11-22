Film ‘Danas je mama živa‘ Josipa Lukića bolno uvjerljivo prikazuje što se događa kada se obitelj više ne može brinuti za jednog svojeg nemoćnog člana, a institucije to čine tek onoliko da ga održe na životu. No Lukić se u filmu bavi i mnogo težim i mnogo dubljim učincima takve situacije. Riječ je o iznimno potresnoj, povremeno crnohumornoj i gotovo dokumentaristički realističnoj obiteljskoj drami, u kojoj Lukić i sam glumi Jakova, tridesetogodišnjaka koji se iz Zagreba mora vratiti u rodni Split kako bi se brinuo za majku Anticu (izvrsna Ksenija Marinković), čije je psihičko zdravlje ozbiljno narušeno. Lukić pritom iznimno vješto gradi obiteljske odnose, otkrivajući njihovu složenost postupno, kroz usputne razgovore, svađe i naizgled nevažne pojedinosti. Zrinka Pavlić za tportal… o filmu nešto i na Zadovoljna.hr