Država ulazi u burzovnu igru – ovaj put s dobrim razlogom

Kroz nekoliko seminara koji će se održati na različitim lokacijama u Zagrebu, naučit će hrvatske poduzetnike kako da uštede novac prilikom priprema poslovnih planova za prijave na razne načine financiranja ili sufinanciranja.

Krajem svibnja počet će seminari u organizaciji tvrtke EUPR Tenderi d.o.o. na koje poziva sve male i velike poduzetnike, obrtnike i sve sa idejom i željom za sufinanciranje njihovog poslovanja, nabavke nove opreme, proširenja ili ulaganja u tvrtku.

Prijava na seminar moguća je klikom na poveznicu PRIJAVA NA SEMINAR, a dalje ćete biti obaviješteni o lokaciji, vremenu održavanja seminara te ostalim vezanim informacijama.

Na seminaru će vas naučiti kako da izbjegnete gomilu troškova povezanih sa samom izradom projekata jer trebate znati da nisu svi natječaji tako komplicirani kako izgledaju. Seminari će obuhvaćati sve djelatnosti kao što su turizam, industrija, poljoprivreda i ostale, a posebno za male i mikro poduzetnike bit će pripremljen u stilu »straight to the point«. Partnerski konzultanti će biti na raspolaganju za sva vaša pitanja te pomoć u pripremi dokumentacije koja je potrebna da bi Hrvatska konačno počela koristiti sredstva i novac koji nam nudi članstvo u EU.

Osnovna misija EUPR Tenderi d.o.o. i Europskog poslovnog registra je obrazovanje te informiranje poduzetnika o mogućnostima koje hrvatsko gospodarstvo može u punoj mjeri iskoristiti. U poplavi informacija teško je raspoznati prave od nebitnih ili krivih informacije, stoga prave informacije ovim projektom približavamo krajnjem korisniku. Upravo zato je postojala potreba za portalom kao što je Europski poslovni registar koji je odgovor na sva vaša pitanja.

EUPR je središnji portal gdje su prikupljene informacije vezane za Europsku uniju i natječaje koji nudi i uslugu prijavljivanja na iste, gdje će vas kredibilnom informacijom usmjeriti pravim ljudima koji će vam direktno pomoći u korištenju sredstava.

Posjetite portal na stranicama Europskog poslovnog registra na www.eupr.hr, kontaktirajte telefonom na 01 6443 735 ili pošaljite email na info@eupr.hr.

Počnite koristiti moć informacije jer prava informacija je zlato!