Država ulazi u burzovnu igru – ovaj put s dobrim razlogom

Hrvatska osniva IPO fond po uzoru na Češku, investicijski mehanizam za podršku malim i srednjim poduzećima

Fond bi djelovao pod okriljem HBOR-a i koristio sredstva iz europskih fondova, po uzoru na češki model koji potiče izlazak inovativnih tvrtki na burzu. Cilj je jačanje domaćeg tržišta kapitala i olakšavanje pristupa financiranju za MSP-ove. Projekt je dio Strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala do 2030., a IPO-i bi se odvijali na Progress tržištu Zagrebačke burze. Poslovni


