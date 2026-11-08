Neka i Google konačno plati jednu rundu

Uvođenjem poreza od 5 % na digitalno oglašavanje velikih tehnoloških platformi po austrijskom modelu, Hrvatska bi godišnje mogla prikupiti više od 12 milijuna eura. Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) predlažu da se taj novac preusmjeri u javni fond za profesionalno novinarstvo. Tradicionalni mediji gube prihode dok dezinformacije rastu, a 54 % građana vijesti primarno konzumira putem mreža. Iako Europska komisija dopušta takav model uz usklađenost s pravom EU-a, realizacija ovisi o političkoj volji Ministarstva financija i uspostavi jasnih kriterija dodjele sredstava. HRT