Ovih dana u njujorškoj MoMA-i se odigrala jedna naoko nebitna, ali zanimljiva crtica na temu postjugoslavenskog nacionalno-povijesnog zapetljaja. Naime, pri posjetu Muzeju krajem rujna, prva dama RH Sanja Musić Milanović uočila je propust: u sklopu postava Touching the Void, u kojem je i njegov Meandar br. 5, Julije Knifer je predstavljen kao “jugoslavenski slikar”. Pomutnju je naglasila činjenica da su se u drugom dijelu muzeja kao dio postava After the Wall našli Sanja Iveković i Mladen Stilinović, koji su “uredno” klasificirani kao – hrvatski. Musić Milanović je diplomatski suočila MoMA-ine stručnjakinje s nedosljednošću, nakon čega je ovo klasifikacijsko meandriranje ispravljeno. Internetsko pretraživanje MoMA-ine zbirke otkriva i kako su Šutej, Bućan i Murtić također klasificirani kao jugoslavenski umjetnici. Pitanje je što dobivamo, a što gubimo tumačimo li umjetničke pojave iz nadnacionalne, odnosno jugoslavenske, ili iz nacionalne, u ovom slučaju hrvatske perspektive – piše Kulturpunkt.