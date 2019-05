Hrvatski Gardaland lani u gubitku 4,2 milijuna kuna, ali gradit će i aquapark

Fun Park Mirnovec pored Biograda prošlu je godinu završio s 11,2 milijuna kuna prihoda i gubitkom od 4,2 milijuna kuna, no vlasnik jedinog zabavnog parka u Hrvatskoj, samoborski poduzetnik Franjo Koletić kaže da je na to računao i najavljuje nove investicije i širenje parka. Kaže da su lani 7D interaktivno kino platili 400.000 eura, kao i završetak zadnje vodene atrakcije Atlantisa. Sljedeći plan mu je izgradnja aquaparka pored Fun parka, što bi koštalo sedam do osam milijuna eura (Fun park koštao 14 milijuna). Inače, obiteljska ulaznica (4 člana) van sezone je 520 kuna. T-Portal…