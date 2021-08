Za svakog milijunaša ponešto

Manja plovila iznajmljuju se tjedno za oko 30 do 40 tisuća eura. Tjedni najam za one dugačke oko 50 metara košta od 150 do 200 tisuća eura. Cijena se penje na oko milijun eura tjedno za jahte duže od 100 metara dok o onim najvećim i najekskluzivnijim ne morate ni razmišljati ako ne možete platiti dva do 2,5 milijuna eura za tjedan dana. Iznos najma pokriva samo zakup broda i posade. Svi ostali troškovi plaćaju se odvojeno i njih pokriva advance provisioning allowance (APA). APA najčešće iznosi 30 posto od cijene najma jahti, katkad i više ako jahta troši puno goriva. Gost uplati APA-u agenciji prije početka plovidbe i njome se uz gorivo pokrivaju troškovi hrane i pića, pristaništa, komunikacije i ostalog. Na cijenu najma ide još 13 posto PDV-a, što je stopa po kojoj Hrvatska oporezuje čarter. To znači da je slavni košarkaš Michael Jordan, koji je ovih dana krstario Jadranom na 95 metara dugoj jahti O’Pari i čija je cijena tjednog najma oko milijun eura, u hrvatski državni proračun uplatio 130.000 eura PDV-a. Tportal